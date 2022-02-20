Türkiye, Afrika’da hedef büyütüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 2003'te başbakanlığı döneminde ortaya koyduğu 'Stratejik Afrika
' vizyonuyla ivme kazanan, 2008'de Türkiye'nin Afrika Birliği
'nin Stratejik Ortağı ilan edilmesiyle boyut değiştiren Türkiye-Afrika ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan bugün başlayacak ve 23 Şubat'ta sona erecek Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti
, Senegal
ve Gine Bissau
Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu devletler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak.
OLİMPİK STADYUM:
Erdoğan, Dakar
ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu
'nun açılışını yapacak. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binalarının resmi açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
AFRİKA'DAKİ 44'ÜNCÜ BÜYÜKELÇİLİK GİNE BİSSAU'YA:
Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyaretleri, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olacak. 2002'de sadece 12 Türk büyükelçiliği bulunan Afrika'da faaliyet gösteren büyükelçilik sayısı geçen yıl 43'e yükseldi. Afrika ile diplomatik ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, 2009'dan itibaren kıta genelinde 31 büyükelçilik açtı. Kıtadaki 44'üncü büyükelçilik de Gine Bissau'da açılacak.
BİR YILDA 70 MİLYAR DOLARLIK 1150 PROJE:
Geçen yıl itibarıyla Türk firmaları, Afrika genelinde toplam değeri yaklaşık 70 milyar doları geçen 1150 proje üstlendi. Afrika çapındaki yatırımların değeri de 6 milyar doları aştı. Afrika ile ticarette 75 milyar dolarlık hedef belirlendi.
İHRACATTA 5 YILDA YÜZDE 98'LİK ARTIŞ
KONGO'YA HUBUBAT, SENEGAL VE GİNE BİSSAU'YA DEMİR-ÇELİK SATTIK
ERDOĞAN'IN 3 Afrika ülkesini ziyareti bölgede yeni işbirlikleri yaratması ve Türk iş insanlarının yatırımlarını artırması açısından fırsatlar sunacak. Türk şirketleri Senegal'de 1.2 milyar dolarlık 33 proje gerçekleştiriyor. Türk ihracatçılar geçen yıl Senegal ve Gine Bissau'ya en çok demirçelik sattı. Türkiye, yüzölçümü bakımından Sahra Altı Afrika'nın en büyük, Afrika'nın 2'nci büyük ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ihracatını son 5 yılda yüzde 98 artırdı. Kongo'ya en çok hububat satıldı.
'AFRİKALI KARDEŞLERİMİZE ASLA SIRTIMIZI DÖNMEDİK'
İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Erdoğan, Aralık 2021'de İstanbul'da yapılan Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılışında sarf ettiği 'Afrikalı kardeşlerimize asla sırtımızı dönmedik.' Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz" sözleri gönülleri fethetmişti. Başkan Erdoğan'ın bu Afrika gezisi de Türkiye'nin kardeşlik şiarı ve "kazan-kazan" anlayışıyla yürüttüğü Afrika politikalarının yeni bir halkası olacak.
ULUSAL ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER BANKASI AÇMA PLANI
DEİK Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 2021'de 54 milyon dolar seviyesine ulaşan ihracatın bu yıl 100 milyon dolar seviyesinin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Teknoloji sektörünün yanı sıra madencilik sektöründe altın, gümüş rafinerisinin kurulumu, Ulusal Altın ve Kıymetli Madenler Bankası'nın açılması gibi yatırım planları mevcut" diye konuştu.