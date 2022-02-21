Akşener’e Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım’dan tepki: “Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!”

Konya'nın Akşehir ilçesinde 1 Ocak 1991 yılında dünyaya gelen, öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a 1996 yılında tayini çıkması üzerine çocukluğunu bu şehirde geçiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiyken Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olmuştu. Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 öğrenciler arasında çıkan kavgada Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, yedi kişi ise yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah S. ise "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.





AKŞENER ÇAKIROĞLU'NU ANDI!



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek... Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak... Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz #FıratYılmazÇakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum."

YILDIRIM: "DEĞERLERİMİZİ İSTİSMARDAN UZAK DURUN!"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Akşener'e bu anmasından dolayı sosyal medyadan tepki gösterdi. Yıldırım, İYİ Parti'nin yuvarlak masada muhalefet liderleriyle bir araya gelişini, HDP ve Selahattin Demirtaş ile olan münasebetleri hatırlatarak tepkisini sosyal medyadan şöyle dile getirdi: "Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6'lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! "Burası Kürdistan" diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!"

AKŞENER'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada ise birçok sosyal medya kullanıcısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iki yüzlü bir tutum içinde olduğunu belirterek tepkisini ortaya koydu. Bir sosyal medya kullanıcısı Akşener'e "Allah aşkına insan bunu yazarken biraz utanır be. Şehit edenlerle kolkola geziyorsunuz, yuvarlak masa toplantısı yapıyorsunuz. Sonra da dalga geçer gibi hepiniz taziye yayınlıyorsunuz. Sözde milliyetçiler..." derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'ı hatırlatılarak, "Şehit abisine arabacı küfür eden Lütfü'nün Ablası mı söylüyor bunu?" diye yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bizim şehitlerimize oy için mi sahipleniyorsunuz???" diye sordu.

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