Bakanlık talimat verdi iddialar tek tek incelendi! HDP ve FETÖ’nün çirkin algısı çöktü





"BUZHANE" DEDİ, HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN KISA KOLLU GİYİNDİĞİ ANLAŞILDI

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 12 Şubat'ta Hatay T Tipi Cezaevinin buzhaneye döndüğünü ve yemeklerin yetersiz olduğunu iddia etti. Yapılan araştırmalar ise iddianın tam aksini gösterdi. Cezaevinde odaların bilimsel verilere göre en uygun oda sıcaklığında tutulduğu ve hava sıcaklığı nedeniyle birçok hükümlü ve tutuklunun gündüz saatlerinde kısa kollu giysiler tercih ettiği anlaşıldı. Aynı paylaşımdaki yemeklerin yetersiz olduğu iddiası da tüm ceza infaz kurumlarında yemeklerin Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenen günlük ortalama 2 bin 300 kalori hesabına göre yeterli, kaliteli, besin değeri yüksek ve zengin çeşitliliğe sahip besinlerin verildiğinin anlaşılmasıyla çürüdü.