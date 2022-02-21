İYİ Partili Aytun Çıray’dan seviyesiz paylaşım! Tepki yağdı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihinin 26 Şubat olacağı duyurulmuştu. Açılış tarihinin değiştiğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan açıklayarak "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

AYTUN ÇIRAY'DAN ÇİRKİN PAYLAŞIM



İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, açılış tarihinin açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından skandal ifadeler kullanarak, "yap işlet/becer" dedi. Çıray resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "Yap işlet/becer(!) devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Geçişler en az 275 TL olacak. Ve devlet şirkete her gün en az 10,5 milyon ödeyecek."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ: "KÜFÜR SİZDE ATA SPORU HERHALDE, REZİLLİK"

Sosyal medyadan Aytun Çıray'a 'becer' sözü için tepki gösterildi. Sosyal medya kullanıcısı Yaren, seviyesiz ifadelerle ilgili olarak sosyal medyadan tepki göstererek, "Küfür sizde ata sporu herhalde, rezillik" tepkisini ortaya koyarken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bu ne 'lağım' ağızlı bir üslup" diyerek tepki gösterdi. Yunus Ulusoy isimli sosyal medya kullanıcısı ise seviyesiz bir dil kullanıldığını belirterek, "Milletin vekilinin bu dili kullanmaması lazım. 'Becer' kelimesini kullanmadan da bu eleştirini yapabilirdin ama amaç sadece kendi seçmenini mutlu etmek olunca ortaya bu durum çıkıyor. Yazık!" dedi.