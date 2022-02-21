Kılıçdaroğlu’ndan Yavaş ve İmamoğlu’na adaylık resti: Görevlerine devam edecekler...

"ADAY OLMAKTAN ONUR DUYARIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıktan desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini bir kez daha veto eden Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir gorev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli. Üç, benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayalkırıklığı yaşatmamalıyım İttifak kimi seçerse seçsin, cumhurbaşkanının o olacağı çok açık ve net.