DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler hakim karşısında

Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesi başarılı bir operasyonuyla DEAŞ'ın en önemli isimleri arasında yer alan, sözde "Türkiye Vilayeti Sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler, silah ve patlayıcılarla Türkiye'ye geçerek sansasyonel eylem planı yaparken Suriye'de gerçekleştirilen MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye Vilayeti Sorumlusu Kasım Güler, 2008 ile 2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan alanına geçerek İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği öğrenilmişti. 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek DEAŞ'a katılan örgüt üyesi, 2018 yılında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Sözde "Türkiye Vilayeti sorumluluğu" yapan ardından da DEAŞ'ın Rusya, Avrupa ve Türkiye Mali sorumlusu olan Güler'i Milli İstihbarat Teşkilatı takibe aldı. MİT tarafından Suriye'de tespit edilip, takibe alınan Kasım Güler, başarılı operasyonla sınır ötesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

SAVUNMA İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİ

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Kasım Güler ve avukatı hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından mahkeme başkanı, savunmasını yapması için sanık Güler'e söz verdi. Kasım Güler, savunmaya yönelik avukatıyla görüşme gerçekleştiremediğini ifade ederek, sonraki celsede savunma yapmak istediğini söyledi. Sanık avukatı da müvekkiliyle görüşemediğini söyleyerek, mahkemeden ek süre istedi. Cumhuriyet savcısı da sanığın savcılık ifadesinde geçen kişilerin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesini için müzekkere yazılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, açıkladığı ara kararında sanık ve müvekkilinin talebi doğrultusunda savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar sanığa süre verdi. Sanık Güler'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Son dakika: MİT DEAŞ’ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'i yakaladı