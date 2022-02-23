SON DAKİKA: Ege’de Türk balıkçı teknelerine saldırı! Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi verildi.