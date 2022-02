Sendikalardan Mansur Yavaş’a tepkiler giderek büyüyor! 30 binden fazla işçinin ücret artışına ’hayır’ demişti

SABAH'a konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Genel Başkan vekili avukat Hüseyin Öz; "İşçileri baskı ve tehditle HAK-İŞ'ten istifaya zorlayan Mansur Yavaş, şimdi de tehditle düşük ücrete mahkûm ediyor" dedi.



"'YA KABUL ET YA İSTİFA' BASKISI..."



Hüseyin Öz, şunları söyledi:



"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 6-7 ay önce bir kısım yönetici ve amirler tarafından baskı ve tehditle, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz Güven-Sen sendikalarımızdan istifaya ve kendilerinin işaret ettiği sendikalara üye olmaya zorlanan işçiler, bu kez de 'ya düşük ücreti kabul et ya istifa et' baskısıyla karşı karşıya kaldı.."



"Maaşlarının artırılacağını bekleyen 30 bini aşkın büyükşehir işçisi, belediye yönetiminin ücret artışlarını içeren sözleşmeleri iptal etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı."





"BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMİ ÜCRETLERDE ARTIŞ İÇEREN SÖZLEŞMELERİ FESHETTİ"



"Ankara Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım 2021'de işçilerle, maaşların asgari ücretin yüzde 50, yüzde 70, yüzde 120 oranında artırılacağını içeren bir sözleşme imzaladı. Ancak asgari ücrete yüzde 50,54 oranında artış yapılmasından sonra kendi yaptığı sözleşmeleri feshederek, yapması gereken ücret artışından vazgeçti."



"SÖZLEŞMELER İPTAL EDİLDİ"



"Ücret artışlarını içeren sözleşmeleri iptal eden belediye yönetimi, bununla yetinmeyip işçilere baskıyla yeni sözleşme imzalattı. Söz konusu ücret artışlarını yapmak yerine brüt 1.050 lira, yani sadece, net 750 lira zam yaptı. Eski sözleşmeye göre 3.000-3.500 lira zam alması gereken işçilerin 2.000-2.500 lirası verilmemiş oldu."



"İŞÇİLER KADRO DEĞİŞİKLİĞİNE ZORLANDI"



"İşçiler yeni sözleşme ile kadro değişikliğine zorlandı. Pek çok işçinin kadrolarıyla birlikte ücretleri de düşürüldü. Şef, yardımcı personel, şoför ve diğer kadrolarda çalışan işçiler, 'ya kabul et ya istifa' tehdidiyle peyzaj işçiliği ünvanına zorla razı edildiler. Kâğıt üzerinde peyzaj işçisi olarak görülen bu işçiler, eski görevlerini yapmaya devam ediyor. Bu işçileri sırf düşük maaşla çalıştırmak için kadrolarını değiştirdiler."



"İŞÇİLERE 246 LİRA ZAMMI KABUL ETTİKLERİNE DAİR BELGE ZORLA İMZALATILDI"



"Zoraki kadro değişikliği ile yardımcı personellikten normal personelliğe düşürülen işçiler ile peyzaj ve sera işçilerinin ücretlerine 246 lira gibi komik bir zam yaptılar. 2.500 peyzaj işçisine, bu komik zammı kabul ettiklerine ve 4.500 liraya çalışacaklarına dair yazılı belge imzalattılar."



"İşsiz kalmamak korkusuyla yeni sözleşmeyi imzalayarak şartları kabul etmek zorunda kalan işçiler, ANFA'nın en çok çalışan peyzaj işçileridir. 5 bin ANFA çalışanının yarısı peyzaj işçisidir. Bu işçileri işten atma tehdidiyle düşük ücrete mahkûm etmek vicdansızlıktır."



"GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YAPILMASI GEREKEN YÜZDE 55 ARTIŞ İPTAL EDİLDİ"



"Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANFA Güvenlik'te çalışan Güvenlik Görevlilerinin her yıl alması gereken asgari ücretin yüzde 55'i kadar zam oranı iptal edildi. Eski sözleşmeye göre yüzde 55 oranında zam alması gereken 3 bin 400 Güvenlik Görevlisinin ücreti yeni sözleşme ile düşürüldü. Aralık 2021'de almış oldukları maaşlarına sadece 1.050 lira zam yapıldı. Güvenlik Görevlileri ayda ortalama 1.250 lira zarara uğratıldı."



"MANSUR YAVAŞ GÖZ BOYAMAYA ÇALIŞIYOR"



"Mansur Yavaş hem sözleşmeleri iptal ettiğini kamuoyundan gizlemekte hem de sözleşme ile bağıtladığı halde yapmadığı ücret artışından dolayı, sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığını sebep göstererek göz boyamaya çalışmaktadır."



"Bir taraftan işçilere sendika baskısı yapılmayacağına dair genelge yayınlayan fakat diğer taraftan bunun gereğini yapmayan Mansur Yavaş'ın, sözleşmeyle vadettiği ücret artışlarından vazgeçmesini yadırgamıyoruz. Bir belediye Başkanı yayınladığı genelgenin, işçilerle yaptığı sözleşmenin arkasında durmazsa kim duracak?"



"Kimse kimseyi kandırmasın. Sözleşmeyi feshederek vermeyi taahhüt ettiği zamdan vazgeçen Büyükşehir Belediyesi, yapılacak zam oranının yetkili sendikanın tespit edilmesinden sonra belirleneceğini söylemektedir. Oysa Ücret artışlarını içeren sözleşmeleri iptal etmenin, işçileri baskı ve tehditle düşük ücretle çalışmaya zorlamanın, sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur.



"Bu süreçte emekçilerin mağdur edilmemesi ve buna karşı özel formüller geliştirmek mümkündür. Belediye Başkanı Meclis kararıyla, toplu iş sözleşmesi imzalandığında mahsup edilmek üzere istediği miktarda avans verebilir. Ama Mansur Yavaş bunu yapmayarak, işçilerin hakkı olanı vermek yerine, temel fiyat artışlarından derinden etkilenen 30 bin işçiyi mağdur etmiş, belini bükmüştür."



"EMEKÇİLERİN TEHDİTLE DÜŞÜK ÜCRETE MAHKÛM EDİLMESİNİ KINIYORUZ"



"Hayat pahalılığına karşı işçi-memur bütün ücretli kesimin ücretlerinde artışların yapıldığı bir dönemde, Ankara Büyükşehir'de çalışan 30 bin civarında emekçinin düşük ücrete mahkûm edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir."



"Pandeminin en ağır koşullarında kahraman olarak adlandırdığımız bu emekçilerin fedakârlığını asla unutamayız. Büyükşehir emekçileri pandeminin bütün süreçlerinde hayatlarını riske ederek canla başla çalıştılar. Fedakârca ve sorgusuzca mesai sarffettiler. Enflasyonun çok üzerinde artışları fazlasıyla hak eden emekçi kardeşlerimizin baskı ve tehditle düşük ücrete mahkûm edilmesini kınıyoruz."



"BÜYÜKŞEHİR EMEKÇİLERİNİN DÜŞÜK ÜCRETLERE MAHKÛM EDİLECEĞİ ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR DURUMDU"



"Ancak büyükşehir emekçilerinin düşük ücretlere mahkûm edileceği belliydi. Bu geçmişte de böyle olmuştur."



"HİZMET-İŞ Sendikamız 1998 Ankara Büyükşehir'de 22 gün süren büyük bir grev yaptı. Grevin ardından imzalanan yüksek oranlı toplu iş sözleşmesinin akabinde büyükşehirden tasfiye edildik. Bizden istifa ettirilerek sözde bir sendikaya zorla üye kaydedilen işçiler, sonraki sözleşmelerde çok düşük ücretlere mahkûm edildi. Sözde sendika işçilerin bilgisi dışında, hatta onlardan habersiz olarak, hak kayıplarına sebep olan sözleşmelere imza attı. Görünen köy kılavuz istemez. Ankara Büyükşehir'de bundan sonra olacak olan da budur.



"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı yaptığı yanlıştan dönmeye, emekçilerin hakkını vermeye davet ediyoruz."

