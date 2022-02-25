Adalar Belediyesi vatandaşı bezdirdi! Ada sakinleri adeta ateş püskürdü: Artık yeter!

Artık durumun çekilemez bir hal aldığını ifade eden Adalılar, "Yaz ve kış aynı görüntüler artık sıkıldık. Buraların havası çok farklıydı ancak artık çöp kokusundan çöp görüntüsünden yorulduk. Adalar Belediyesi hiçbir iş yapmadığı gibi en basit çöp toplama işini de yapamıyor. İBB'ye bağlı İSTAÇ ekipleri buraya çıkartma yaptı. Ancak onların da bir faydası olmuyor. Aksine sahile dizdikleri konteynerlerle Adaların görünümünü pislettiler" diyerek dert yandı.

Adalar Belediyesi’nden skandal uygulama! Kendini mahkeme yerine koydu