Adalar Belediyesi vatandaşı bezdirdi! Ada sakinleri adeta ateş püskürdü: Artık yeter!

Büyükada'da bulunan Adalar Belediyesinin önünde yerlere dökülmüş hayvan iç organları ve bunu yiyen sokak hayvanlarının görüntüsü tepkiyle karşılandı. Pelikan Sokak üzerinde yere atılmış hayvan iç organlarını ve onları yiyen diğer sokak hayvanlarını görenler neye uğradığını şaşırdı.
Daha önce çöp yığınları, çöp sızıntı suları gibi çevresel felaketlere karşı seyirci kalan Adalar Belediyesi toplamadığı çöpler ve atıklar nedeniyle Adalıları canından bezdirme noktasına getirdi. Adalarda bulunan İBB'ye bağlı İSTAÇ ekipleri de görüntülere seyirci kalınca ortaya çirkin görüntüler çıktı. Adalar'ın bir turizm bölgesi olduğunu belirten ada sakinleri belediye yönetimine tepki gösterdi.
Artık durumun çekilemez bir hal aldığını ifade eden Adalılar, "Yaz ve kış aynı görüntüler artık sıkıldık. Buraların havası çok farklıydı ancak artık çöp kokusundan çöp görüntüsünden yorulduk. Adalar Belediyesi hiçbir iş yapmadığı gibi en basit çöp toplama işini de yapamıyor. İBB'ye bağlı İSTAÇ ekipleri buraya çıkartma yaptı. Ancak onların da bir faydası olmuyor. Aksine sahile dizdikleri konteynerlerle Adaların görünümünü pislettiler" diyerek dert yandı.Adalar Belediyesi’nden skandal uygulama! Kendini mahkeme yerine koydu