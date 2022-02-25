Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun S-400 açıklamalarına sert tepki: Bu akıl tutulması değilse nedir?

(Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan)

"BUNLAR HANGİ ÜLKENİN MUHALEFETİ, ANLAYAMIYORUM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:

AB ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği teminat ve sözlerin hiçbirini tutmayarak Rusya'ya karşı onları yalnız bıraktı. Ukrayna şimdi sadece kendi öz savunmasıyla Ruslara karşı direnmeye çalışıyor.

Batının Ukrayna'yı yüzüstü bırakacağını bilen Putin vakit kaybetmeden harekete geçti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'nin Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde başlattığı YERLİ ve MİLLİ SAVUNMA SANAYİ hamlesinin ne kadar haklı ve doğru olduğunu göstermektedir. Günümüzde, ülkelerin zengin olması tek başına yeterli değil. Askeri ve silah gücünün de olması gerekir.

Şu savaş ortamında bile muhalefetin S-400'leri eleştirmesi, akıl tutulması değilse nedir? Yarın, Allah korusun, Ukrayna'nın başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle caydırıcı bir gücün elimizde olmasından rahatsız olan muhalefet, hangi ülkenin muhalefeti. Anlamıyorum.