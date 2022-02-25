Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun S-400 açıklamalarına sert tepki: Bu akıl tutulması değilse nedir?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kime karşı kullanacaksın?' diyerek iade edilmesi imasında bulunduğu S-400 hava savunma sistemi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de benzer bir açıklamada bulundu. Cuhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'den gelen açıklamalara sert tepki gösterdi.
"EMPERYALİZME YARDAKÇILIK YAPIYORLAR"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını sert ifadelerle eleştirdi.
Akçay şöyle konuştu:
Milli düşünen, milli siyaset uygulayan bir parti ve lideri, 'Hava savunma sistemimizi kurmalıyız. En iyisini yapmalı veya almalıyız' demesi beklenir. Bunlar ABD ağzı ile konuşup, emperyalizme yardakçılık yapıyorlar. Akşener, 'Akkuyu Nükleer Enerji Santrali millileştirilsin' diyor. Yahu zaten milli. Yapılan Türkiye'nin. Dünyada enerji savaşları var. Enerjimizi artırmamız lazım. Bunlar artık tamamen gayri milli bir şekilde yabancılara uşaklık siyaseti uyguluyorlar. Yaptıkları artık açık açık bu.
(Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay)
"BÖYLE BİR ÇÜRÜK ZİHNİYET OLUR MU?"
Meral Akşener ABD'ye heyet gönderecek. Bu heyet gitmeden önce ABD'ye yardakçılık yapıp mesaj veriyor. 'S-400 geri verilsin, Akkuyu santrali şöyle olsun' falan diye. Bunların ne kadar zavallı, çirkin olduğunu gösteriyor. İktidara muhalefet edeceğim derken kendi ülkesinin milli meselelerini baltaladıklarını anlamaları lazım. Böyle bir çürük zihniyet olur mu?
(Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan)
"BUNLAR HANGİ ÜLKENİN MUHALEFETİ, ANLAYAMIYORUM"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:
AB ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği teminat ve sözlerin hiçbirini tutmayarak Rusya'ya karşı onları yalnız bıraktı. Ukrayna şimdi sadece kendi öz savunmasıyla Ruslara karşı direnmeye çalışıyor.
Batının Ukrayna'yı yüzüstü bırakacağını bilen Putin vakit kaybetmeden harekete geçti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'nin Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde başlattığı YERLİ ve MİLLİ SAVUNMA SANAYİ hamlesinin ne kadar haklı ve doğru olduğunu göstermektedir. Günümüzde, ülkelerin zengin olması tek başına yeterli değil. Askeri ve silah gücünün de olması gerekir.
Şu savaş ortamında bile muhalefetin S-400'leri eleştirmesi, akıl tutulması değilse nedir? Yarın, Allah korusun, Ukrayna'nın başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle caydırıcı bir gücün elimizde olmasından rahatsız olan muhalefet, hangi ülkenin muhalefeti. Anlamıyorum.
"BU MUHALEFET DEĞİL BAŞKA BİR ŞEY"
Karadeniz'in öbür ucunda başlayan savaşı yorumlayan bir TV sunucusu, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği olacaktır" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu dinleyince Akşener'i okuyunca Ukrayna ile Rusya'nın değil Türkiye'nin savaştığını düşünüyorsunuz. Bunun adı muhalefet değil başka bir şey…
"SORSAN BİRİ MİLLİYETÇİ BİRİ KUVAYİ MİLLİYECİ"
"Sorsan bunların biri milliyetçi, ötekisi Kuvayi Milliyeci." diyen Turan, "Batı hayranlığından çok Batıya yaranma sevdasındaki bu zihniyet Türkiye için büyük bir tehlikedir. Akıldan, mantıktan, gerçeklerden uzak, milletten kopuk, Batının menfaatleri için her türlü yalanı söyleyen, ifsadı yayan muhalefet her anlamda milli güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Her fırsatı ganimet bilerek Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına soyunanların Türkiye diye bir dertleri olmadığı da açıktır." ifadelerini kullandı.