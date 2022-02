Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun S-400 açıklamalarına sert tepki: Bu akıl tutulması değilse nedir?

"BU MUHALEFET DEĞİL BAŞKA BİR ŞEY"

Karadeniz'in öbür ucunda başlayan savaşı yorumlayan bir TV sunucusu, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline verilecek en iyi cevap Türkiye'de iktidar değişikliği olacaktır" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu dinleyince Akşener'i okuyunca Ukrayna ile Rusya'nın değil Türkiye'nin savaştığını düşünüyorsunuz. Bunun adı muhalefet değil başka bir şey…

"SORSAN BİRİ MİLLİYETÇİ BİRİ KUVAYİ MİLLİYECİ"

"Sorsan bunların biri milliyetçi, ötekisi Kuvayi Milliyeci." diyen Turan, "Batı hayranlığından çok Batıya yaranma sevdasındaki bu zihniyet Türkiye için büyük bir tehlikedir. Akıldan, mantıktan, gerçeklerden uzak, milletten kopuk, Batının menfaatleri için her türlü yalanı söyleyen, ifsadı yayan muhalefet her anlamda milli güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Her fırsatı ganimet bilerek Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına soyunanların Türkiye diye bir dertleri olmadığı da açıktır." ifadelerini kullandı.