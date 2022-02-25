Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ında katılacağı NATO zirvesinde

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.