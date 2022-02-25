Haberler Gündem Haberleri Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 25.2.2022 14:35 Son Güncelleme: 25.2.2022 15:55

Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi

EMİR SOMER EMİR SOMER
BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırıda yeni gelişme! Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın 15 Şubat Salı günü Zeytinburnu İlçesi'nde silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.M.'nin, olaydan bir hafta önce kiralandığı belirlenen aracı kullandığı, ikinci şüpheli G.D.'nin ise silahı kullandığı tespit edildi. Söz konusu iki şüpheli ve D.Y. isimli üçüncü şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardında Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık 3 şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video

Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

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Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi
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