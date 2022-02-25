Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın 15 Şubat Salı günü Zeytinburnu İlçesi'nde silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.M.'nin, olaydan bir hafta önce kiralandığı belirlenen aracı kullandığı, ikinci şüpheli G.D.'nin ise silahı kullandığı tespit edildi. Söz konusu iki şüpheli ve D.Y. isimli üçüncü şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardında Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık 3 şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Yeğen Çakıcı’ya saldırıda flaş gelişme! Adliyeye sevk edildiler | Video

Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı