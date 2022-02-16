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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı
İstanbul'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde önceki akşam saat 22.30 sıralarında otomobiliyle seyir halinde bulunan Adem Çakıcı'ya başka bir araçtan ateş açıldı. Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti. Sağ ayağından yaralandığı anlaşılan Adem Çakıcı hastanede tedavi altına alındı. Aracına 5 kurşun isabet eden Çakıcı'nın ifadesinde; "Saldırganın kim olduğunu göremedim" dediği ileri sürüldü.

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Alaattin Çakıcı’nın yeğenine silahlı saldırı
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