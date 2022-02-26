Kandıra yolu açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37.4 kilometre uzunluğunda İzmit-Kandıra
yolunun tamamlanan 8 kilometrelik bölümünün açılışını yaptı. Açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti milletvekilleri İlyas Şeker
, Mehmet Akif Yılmaz
, Cemil Yaman
, MHP Milletvekil Saffet Sancaklı
, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu katıldı. Bakan Karaismailoğlu konuşmasında şunları söyledi: "Açtığımız yol, İzmit'i, Kandıra ilçesine ve Ağva
-Kandıra- Kaynarca-Karasu güzergahı üzerinden bölünmüş yol olarak bağlayacaktır. Bu yol projemiz, Kuzey Marmara Otoyolu
, Şile-Ağva-Kandıra- Kaynarca-Karasu D-020 aksı ile TEM Otoyolu
ve D-100 Devlet Yolu arasındaki bağlantıyı sağlaması bakımından çok önemlidir. 58.9 kilometrelik yolun 3.2 kilometresini tamamlamıştık. 48.7 kilometrelik bölümünde de yapım çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar, yüzde 33 oranında ilerleme sağladık. Ayrıca Şile, Ağva, Kandıra arasında da çalışmalar devam ediyor."
GÜZERGÂH 15 KM KISALACAK
Yapılan yolun trafik güvenliğini artırdığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlıyoruz. Projenin tamamının hizmete girmesiyle güzergâh 15 kilometre kısalacak. Seyahat süresi 60 dakikadan, 40 dakikaya inecek. Böylece, zamandan 84 milyon lira ve akaryakıttan da 25.2 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 109.2 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salınımı 5 bin 356 ton azaltarak çevrenin ve doğanın korunmasına, milletimizin rahat bir nefes almasına önemli bir katkı sunacağız" diye konuştu.
4 KAVŞAK YAPILDI
Karayolları Genele Müdürü Abdülkadir İnanoğlu, önümüzdeki yıl yolun tamamını bitireceğini söyledi. Açılan yolun üzerinde 4 adet 135 metre uzunluğunda köprü, 3 adet 124 metre uzunluğunda alt geçit, 16 adet 1521 metre menfez, 13 adet 4 bin 334 metre uzunluğunda iksa ve istinat duvarı ile Çubuklubala, Çubukluosmaniye, cezaevi giriş-çıkış kavşakları olmak üzere 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunuyor.