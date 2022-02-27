PKK’lı hacker’a 15 yıl hapis talebi

PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Hackers' yapılanmasının deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü ve örgüt üyelerince oluşturulan 'Mezopotamia hackers' isimli bir yapının bulunduğu, bu yapıya bağlı olarak 9 ayrı hacker alt grubunun oluşturulduğu, bu grupların ve grup içerisinde faaliyet yürüten sahte nick hesap kullanan ve oluşturulan indekslerle kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağlanarak terör örgütü adına propaganda yapan örgüt mensupları deşifre edilmişti. Bu dosya kapsamında yapılan 3 ayrı operasyonda 12 hacker tutuklanmış ve 'Mezopotamia Hackers' isimli PKK/KCK terör örgütü hacker grubu çökertilmişti.

MESAJLA HACKLEYEN PROGRAMLAR YAPMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK'nın siber yapılanması üzerinde cmg-team internet sitesine üye olarak örgüt kaydı bulunan ve internet sitlerine sızarak örgütsel paylaşım yapan M.B. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, M.B.'nin bir mesaj yoluyla siteleri hacklemeye yarayan programlar paylaştığı, çeşitli siber saldırı programları ile Youtube'dan kanalında videolar paylaştığı aktarıldı. Sosyal medya hesabında Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüse gerçekleştirilen bombalı eylem görüntülerini paylaştığı ifade edilirken, PKK'ya ait bir kanalda Hakkari Çukurca'da olduğu belirtilen ve imha edilen dozerin görüntüleri şeklinde bir video paylaştığı tespit edildi.

Kocaeli Defterdarlığı'nın resmi kamu internet sitesine yetkisiz erişim hususunun paylaşıldığı ifade edilen iddianamede, Cold Hackers grubunun belediyelere kayyum atanmasını protesto ettiğini ve Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikasına ait siteyi hacklediği, benzer bir siber saldırı grubu olan Red Hack illegal grubuna da destek verilmesi meajının verildiği kaydedildi. M.B.'nin 'Yarın Batman'da kendi kentimizi kendimiz yöneteceğiz şiarı ile düzenlenecek olan mitinge bütün halkımız davetlidir' şeklinde paylaşımda bulunduğu, ardından 'Süresiz dönüşümsüz açlık grevinin üçüncü gününde' başlıklı Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan bir paylaşım yaptığı ifade edildi.

PKK'YA İLETMİŞ

PKK'nın kuruluşu kapsamında paylaşımlar yapan M.B. hakkında hazırlanan iddianamede, örgütsel bir başka site tarafından Türk Kalp Vakfı'na ait siteyi hacklediğine ilişkin paylaşım yapıldığı aktarıldı. İddianamede M.B.'nin PKK'nın siber yapılanması üzerinde 'cmg-team' internet sitesine üye olduğu, bilişim sitelerini hacklediği, söz konusu eylemlerini örgütün üst düzey yöneticileri tarafından PKK'ya çeşitli bilgi ve örgütsel doküman olarak iletildiği ifade edildi.