İzmit’te korkutan yangın!

İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Fırat Sokak üzerinde bulunan bir yedek parçacı dükanında, akşam geç saatlerde yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni tam olarak öğrenilemeyen yangın nedeniyle binadan çıkan alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çevredeki diğer iş yerlerine de sıçrayan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi müdahaleye devam ediyor.