Dualarla uğurlandı

Hakkarı'nın Çukurca
ilçesinde düzenlenen "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu"nda arazi arama faaliyeti sırasında silah kazası geçiren Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Hakkâri'de düzenlenen törenin ardından memleketi Van
'ın Gevaş
ilçesine getirilen Sunal için Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Şehit Uzman Çavuş, Van Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Koçak Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Aslışah NARGÜL
/ SABAH