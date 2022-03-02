FETÖ borsası davasında mütalaa verildi

Her fırsatta yargıda FETÖ borsası kurulduğuna ilişkin haber ve köşe yazılarıyla ön plana çıkan eski Oda TV yöneticileri, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın, bizzat FETÖ borsası kurduğu ortaya çıktı. İddiaya göre ikisi avukat dördü polis olmak üzere toplamda altı şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Şahap Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. Sahap Ç.'nin oğlu bunun üzerine suç duyurusunda bulundu.

ADLİ KONTROL VERİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alındı. Avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T. tutuklanırken, bir avukat ile üç polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında duruşma savcı mütalaasını açıkladı.Mütalaasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan, Şüpheli Polis Memurları Bayram Y., Ertuğrul O. T., ve Rıza E. hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan hakkında soruşturma yürütülen ve hakkında Kasım 2020 tarihinde gözaltı ve ifade alma talimatı verilen nakliye şirketi sahibi Şahap Ç.'nin dosyasının delil durumunun paylaşılması, dosyanın lehine sonuçlanmasına yönelik ifade alınması, lehine rapor tutularak fezleke düzenlenmesi ve emniyetten ifade verdikten sonra serbest bırakılmasını sağlamak üzere 150 bin dolar para talep ettikleri anlatıldı.

5 SANIK HAKKINCA CEZA İSTENDİ

Mütalaada bu talebi Şüpheli Avukat Kazım Y. A.'ın Şahap Ç.'nin avukatı olan Şüpheli Avukat Mehmet A. İ.'ye ileterek aracılık ettiği, gelen teklifi Mehmet A. İ.'nin ise Şahap Ç.'ye ileterek aracılık ettiği, Şahap Ç.'nin teklifi reddederek şikayetçi olduğu anlatıldı. Mütalaada savcı, bir sanık hakkında beraat, diğer 5 sanık hakkında ise "Rüşvet almak, vermek" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

ERTELENDİ

Duruşmada sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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