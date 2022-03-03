AK Parti’den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor





AK Parti önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getireceği yasa teklifinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teklif kapsamında yapılması planlananlar şöyle:



300 MİLYAR LİRAYA GÜVENCE

Bankalardaki mevduatlar için şu anda sadece gerçek kişiler için güvence veriliyor. Bankanın batması halinde vatandaşın mevduatının 200 bin liraya kadar olan bölümü sigortalanıyor yani devlet tarafından ödeniyor.