FETÖ’yle mücadele zirvesinde çarpıcı rapor açıklandı!  İtirafçı oranı yüzde 37

5 YILDA 23 BİN 994 ŞÜPHELİYE GÖZALTI YÜZDE 37'Sİ İTİRAFÇI OLDU

İlk operasyonun yapıldığı tarih olan 31 Mart 2017'den 25 Şubat 2022'ye kadar olan süreçte yurt genelinde toplamda bin 668 ankesörlü telefon operasyonu gerçekleştirildi. 26 bin 208 şüpheliden 23 bin 994'ü gözaltına alındı. 8 bin 711 şüpheli tutuklanırken, 12 bin 857 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 2 bin 426 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı. Soruşturmalarda firari şüpheli sayısı 2 bin 214 olurken, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheli sayısı 8 bin 921 oldu. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısına göre itirafçı oranı yüzde 37 oldu.