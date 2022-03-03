HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması şehit aileleri ve gazileri mutlu etti

TBMM Genel Kurulu, PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırdı. Bu haber en çok şehit ve gazi ailelerini mutlu etti.

Bir nebze de olsa acılarının hafiflediğini belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclis'imizde terörist milletvekili istemiyoruz. Yüce meclisimiz isabetli bir karar almıştır. Teröristle fotoğrafı olan, dağdaki eşkıyalara gülücük dağıtan, onlara sempati duyan bir tane milletvekili istemiyoruz. Yetmez ama evet. Devamını da istiyoruz. Aziz şehitlerimizin kanı, kahraman gazilerimizin kahramanlığını zedeleyen bu tür görüntüleri ve milletvekillerini yüce meclisimizde istemiyoruz. Bu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması bizleri gayet memnun etmiştir. Diğerlerinde de aynı akıbetin gerçekleşmesini istiyoruz. Bizler terörle mücadele ederken arkamızdan ihanet görmek istemiyoruz. Terörle mücadele topyekûn yapılması gereken bir mücadeledir. Bulunduğumuz coğrafya bunu gerektirmektedir ve örneklerini görüyoruz. Suriye, Irak bugün de Ukrayna. Çevremiz ateş çemberi. Bu nedenle cephede kahramanca çarpışırken arkada ihanet görmek istemiyoruz. İhanet edenlerin hesap vermesini bekliyoruz. İnşallah yüce Türk yargısı da bu terör destekçilerine gereken cevabı verecektir. Meclisimiz gereğini yapmıştır. Bundan sonra söz yüce Türk yargısındadır. Yargıya güvenimiz tamdır. Bir nebze de olsa acılarımız hafifleyecektir" diye konuştu.

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