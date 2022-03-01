Son dakika: Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

PROVOKE ETTİLER



TBMM Genel Kurulu, dün Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nun Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporlarını ele aldı. Ancak Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin görüşmelerden önce tartışmalar başladı. HDP'nin olayı Kürt halkına düşmanlığa çekerek ortamı provoke etmeye çalıştı.





İNGİLİZ PARLAMENTOSU NE KARAR VERMİŞSE



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Terörle doğrudan iltisaklı bir milletvekiliyle ilgili İngiliz Parlamentosunun alacağı karar neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu aynı kararı alacak. Gidin şikâyet edin bakalım. Gidin oralarda kapı kapı ağababalarınızı gezin. Ne kadar gayret ederseniz edin hiçbir şekilde meydanı PKK'ya, Kürt düşmanlarına bırakmayacağız" dedi.

KENDİSİ GELMEDİ, ULUÇ 3 SAAT SAVUNDU



Karma Komisyon toplantılarına gelerek kendini savunmayan Güzel, Genel Kurul'da da yoktu. Güzel'in savunmasını HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Uluç yaptı.



Uluç, bir terörist ile Güzel'in neden fotoğrafının olduğunu anlatmak yerine çözüm sürecinin tarihini uzun uzun anlattı. Savunma yaklaşık 3 saat sürdü.





İTTİFAK ORTAKLARINA SİTEM



Uluç, konuşmasında gizli ortağı olduğu Millet İttifakını da eleştirdi. Uluç, ne dediğini bilmeyen, tutarsız bir muhalefet ile karşı karşıyayız" dedi.





DOKUNULMAZLIK KALKTI



Görüşmelerinden ardından Güzel hakkındaki iki dosya arka arkaya oylandı. Birinci dosya için 313 kabul, 52 ret, ikinci dosya için de 327 kabul, 52 ret oyu çıktı.



Oylamada, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti kabul oyu kullandı. Ancak CHP'den çok az sayıda milletvekilinin oylamada yer alması dikkat çekti.

Oylamanın ardından HDP'liler "tarih sizi unutmayacak" diyerek salondan çıktı. HDP'liler, muhalefeti de eleştirdi.

TUTUKLU YARGILANABİLECEK



TBMM'nin kararı ile Güzel, dokunulmazlığı kaldırılan iki dosyadan mahkemede yargılanacak. Güzel'in tutuklu yargılanmasının önünde de engel bulunmuyor. Ancak hakkındaki hüküm kesinleşene kadar milletvekilliği devam edecek.

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