SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Emekli Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin’den çok çarpıcı tespit: Bu çok tehlikeli

"İKİ TARAFA DA HAVA SAHASI AÇIK OLAN TEK ÜLKE BİZİZ! TÜRKİYE'YE ÇOK İHTİYAÇ VAR"

İki taraf ile görüşme imkanı olan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Pekin, "Türkiye şu ana kadar denge politikası izliyor. İki taraf ile iletişim kurabilen tek ülke. Hava sahasını tüm ülkeler kapattı. İki tarafa da hava sahası açık olan tek ülke. Bir görüşme olacak ise Türkiye'nin hava sahası kullanılabilir. Görüşme imkanı olabilir. Türkiye'ye çok ihtiyaç var." dedi.

"ŞU ANA KADAR Kİ PERFORMANSIMIZ ÇOK İYİ! TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Denge politikasının Başkan Erdoğan ve Dışişleri tarafından şu ana kadar oldukça iyi sürdürüldüğünü vurgulayan Pekin'in konuya ilişkin son sözleri ise şöyle:

Şu ana kadar ki performansımız bana göre çok olumlu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olsun, Dışişlerimizin açıklamaları ve tutumu olsun oldukça başarılı gidiyoruz. İnşallah bu şekilde iyi ilerlemeye devam ederiz. Tansiyonu düşürmek için Türkiye oraya gidebilir, buraya taraflar gelebilir. Türkiye'nin iki taraf arasında stratejik önemi çok büyük. Tansiyonun düşmesinde büyük sorumluluğumuz olacak.