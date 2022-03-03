SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Emekli Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin’den çok çarpıcı tespit: Bu çok tehlikeli

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin önemi giderek artıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaktan çekinmeyen, "Rusya'nın işgalini kabul etmiyoruz' diyen ancak, Rusya ile diyalog kanallarının da kapanmaması gerektiğini savunan Türkiye, denge politikası ile öne çıkıyor. Ancak, Türkiye Montrö ve Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden savaşın bir tarafı olarak ateş hattına itilmek isteniyor. Montrö konusunda oldukça şeffaf davranarak, Rusya'nın da, Ukrayna'nın da güvenini pekiştiren Türkiye, şimdi ise Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden yeni bir sınav veriyor. Ukrayna ile Bay-Kar arasında savaş çıkmadan çok önce yapılan savunma sanayii işbirliği manipüle edilerek, Batı medyası tarafından SİHA'ların operasyonları köpürtülüyor. Avrupa'nın ve ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği ağır silahları hiç gündeme getirilmezken, Bayraktar TB-2'ler ile ilgili ısrarla yayınlanan görüntüler ile Rusya'nın tepkisi Türkiye'nin üzerine çekilmeye çalışılıyor. Emekli Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.tr'ye bu konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Pekin, "SİHA'ların etkisinin köpürtülmesi adı altında Türkiye ile Rusya'nın iyi ilişkilerini bozma gayretindeler." dedi.
"RUSYA İLE TÜRKİYE KARŞI KARŞIYA GETİRİLMEK İSTENİYOR"
Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden Türkiye ile Rusya arasında bir fay hattı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Emekli Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin şöyle konuştu:
O silahları biz onlara sattık. Bu konuyu devamlı olarak gündeme getiriyorlar. Özellikle yapıyorlar. Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmak, karşı karşıya getirmek istiyorlar.
Türkiye, bir denge politikası izliyor. Amaçları bunu bozmak. Bir şekilde ikaz edilmeleri gerek, böyle yapmamaları lazım.
"İŞİ BU NOKTAYA GETİREBİLİRLER
"Amerikan senatör de 2-3 gün önce SİHA konusunda aynı şeyi yaptı." diyen Pekin, "SİHA'ların etkisinin köpürtülmesi adı altında Türkiye ile Rusya'nın iyi ilişkilerini bozma gayretindeler. Bu, noktaya getirebilirler bu işi." ifadelerini kullandı.
"BUNU ÖZELLİKLE YAPIYORLAR! ANA HEDEF TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN SARSILMASI VE BOZULMASI"
Bayraktar TB-2'ler ile yapılmak istenenin daha önce de Montrö üzerinden yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Pekin, "Türkiye'yi Montrö ve SİHA üzerinden bu savaşın içine sürükleme gayretleri var. Bir şekilde savaşın Ukrayna'yı tutan tarafı olmaya zorluyorlar. Ama bunları yaparak Türkiye'yi o savaşın bir tarafı haline getiremezler. Bu o kadar kolay değil. Ama Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirebilirler. Bunu özellikle yapıyorlar. Ana hedef Türk-Rus ilişkilerinin sarsılması ve bozulması." dedi.
"AVRUPA'NIN GÖNDERDİĞİ SİLAHLARDAN KİMSE BAHSETMİYOR, SİHA'LAR HİKAYE HALİNE GETİRİLİP ANLATILIYOR"
"Dikkat ederseniz, Avrupa'nın gönderdiği hiçbir silahtan bahsedilmiyor." diyen Pekin, "Çoğu silah onların gönderdikleri. Ama Bayraktar TB-2 SİHA'ları hikaye haline getirip anlatmaya çalışıyorlar. İşte bu Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebilir." şeklinde konuştu.
"RUSYA PROVOKASYONA GELMEK İSTEMEZ AMA..."
Rusya'nın Türkiye'yi karşısına almak istemeyeceğini vurgulayan Pekin, yine de bu durumun çok tehlikeli olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:
Rusya, Türkiye'yi karşısına almak istemiyor. Rusya, provokasyona gelmek istemeyebilir. Halkına da bunu anlatamaz. Ama işte bir sinir harbi sonucu karşı karşıya gelme durumu olabilir. Ama Türkiye'yi karşısına almamak Rusya açısından çok önemli. Türkiye bakın hava sahasını kapatmadı. Montrö'yü harfiyen uyguluyor. Rusya bunu kaybetmek istemez. Ama bu SİHA konusunun sık sık konuşulması, ısıtılıp gündeme getiriliyor olması çok tehlikeli. İlişkileri bozabilir.
"İKİ TARAFA DA HAVA SAHASI AÇIK OLAN TEK ÜLKE BİZİZ! TÜRKİYE'YE ÇOK İHTİYAÇ VAR"
İki taraf ile görüşme imkanı olan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Pekin, "Türkiye şu ana kadar denge politikası izliyor. İki taraf ile iletişim kurabilen tek ülke. Hava sahasını tüm ülkeler kapattı. İki tarafa da hava sahası açık olan tek ülke. Bir görüşme olacak ise Türkiye'nin hava sahası kullanılabilir. Görüşme imkanı olabilir. Türkiye'ye çok ihtiyaç var." dedi.
"ŞU ANA KADAR Kİ PERFORMANSIMIZ ÇOK İYİ! TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"
Denge politikasının Başkan Erdoğan ve Dışişleri tarafından şu ana kadar oldukça iyi sürdürüldüğünü vurgulayan Pekin'in konuya ilişkin son sözleri ise şöyle:
Şu ana kadar ki performansımız bana göre çok olumlu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları olsun, Dışişlerimizin açıklamaları ve tutumu olsun oldukça başarılı gidiyoruz. İnşallah bu şekilde iyi ilerlemeye devam ederiz. Tansiyonu düşürmek için Türkiye oraya gidebilir, buraya taraflar gelebilir. Türkiye'nin iki taraf arasında stratejik önemi çok büyük. Tansiyonun düşmesinde büyük sorumluluğumuz olacak.