Türk medyasının önemli isimlerinden basına sansüre tepkiler: Batı bir ülkeyi tamamen susturdu

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünyanın birçok ülkesinden Rusya'ya yaptırım açıklamaları geldi. Adeta tüm dünya Ukrayna'nın yanında yer alırken Rusya ve Putin'e ateş püskürdü. Bu tepkiler yaptırımlarla sınırlı kalmadı, Rus basınına sansürden Rus sanatçıların bulundukları ülkelerden kovulmalarına ve hatta Rus klasiklerinin yasaklanmasına kadar ilerledi.

Dünyaya demokrasi ve özgürlük dersi veren Batı, Rus medyasını karartarak RT ve Sputnik gibi medya organlarını engelledi. Google, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya kanalları da savaşta adeta taraf olarak Rus medyasını engelleme yoluna gitti. Batı medyası algı operasyonlarıyla tek yayınlı yayın yaparak dezenformasyonun önünü açtı.