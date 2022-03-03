Rusya-Ukrayna savaşı 8'inci gününe girdi. Rus ordusu, Başkent Kiev'i kuşatırken, Ukrayna ordusu ve halkı kentin birçok noktasına mevzi ve bariyerler kurdu. Avrupa ve ABD, Ukrayna'ya yoğun finans desteğinin yanı sıra, oldukça fazla ağır silah desteğinde bulunuyor. Ancak, savaştan çok önce Ukrayna ile Bay-Kar arasında yapılan anlaşma sonucu satılan Bayraktar TB-2 SİHA'lar Avrupa ve ABD medyası tarafından manipüle ediliyor.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan, Rusya'nın işgaline ses yükselten, ancak Rusya ile diyalog kanallarının kapatılmamasını da aynı şekilde dile getiren Türkiye denge politikasını sürdürüyor. Bayraktar TB-2 SİHA'ların ön plana çıkarılarak, Türkiye ile Rusya karşı karşıya getirilmek isteniyor.

Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden sistematik şekilde gerilmeye çalışan ortamı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

Kıran, "Özel savunma sanayii şirketleri, ülkeler ile bu tip anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeleri bağlayıcı bir nitelik teşkil etmez. Bu Türkiye'nin yaptığı bir yardım değil. Ukrayna'nın Türkiye'nin bir firmasından satın aldığı ürünler. Üstelik Bayraktar TB-2'leri satın alan tek ülke Ukrayna değil. Herkes SİHA'ları almak için sıraya girmiş durumda." dedi.