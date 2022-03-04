Rusya Ukrayna savaşı 7'nci gününde etki alanını genişleterek sürüyor. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesi sağlamak ve savaşı sonlandırmak için arabuluculuk teklifini sık sık yeniliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati dönüşünde, 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bu saldırı kabul edilemez. Ancak Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçemeyiz' diyerek savaşın bir tarafı olunmayacağını net şekilde vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 'Türkiye taraf tutmak zorunda değil.' açıklaması ile Türkiye'nin çözümün bir parçası olmaktan yana olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ancak Türkiye, Bayraktar TB-2'ler ve Montrö üzerinden Rusya-Ukrayna savaşının göbeğine çekilmeye çalışıyor. Batı medyası sık sık Bayraktar TB-2 taaruzlarını köpürterek, Rusya tarafını manipüle eden haberler paylaşıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Bayraktar TB-2 SİHA'lar ve Montrö üzerinden Türkiye'ye bir tuzak kurulduğuna dikkat çekti.

Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışılan sistematik bir çaba var. Biz uluslararası hukuk çerçevesinde iki ülke savunma sanayii alanında bir işbirliği yaptık. Ukrayna'ya bu silahları sattık. Ukrayna'da savunma hassasiyeti çerçevesinde, kendi iradesi ile bu silahları kullanıyor. Şu an Ukrayna'nın elinde Rusya'dan aldığı silahlar var. O silahları da kullanıyor. Yeni nesil savaşa dair gördüğümüz etkiler bunlar. Algı yapıyorlar." dedi.