Rusya Ukrayna savaşı 7'nci gününde etki alanını genişleterek sürüyor. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesi sağlamak ve savaşı sonlandırmak için arabuluculuk teklifini sık sık yeniliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati dönüşünde, 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bu saldırı kabul edilemez. Ancak Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçemeyiz' diyerek savaşın bir tarafı olunmayacağını net şekilde vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 'Türkiye taraf tutmak zorunda değil.' açıklaması ile Türkiye'nin çözümün bir parçası olmaktan yana olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Ancak Türkiye, Bayraktar TB-2'ler ve Montrö üzerinden Rusya-Ukrayna savaşının göbeğine çekilmeye çalışıyor. Batı medyası sık sık Bayraktar TB-2 taaruzlarını köpürterek, Rusya tarafını manipüle eden haberler paylaşıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Bayraktar TB-2 SİHA'lar ve Montrö üzerinden Türkiye'ye bir tuzak kurulduğuna dikkat çekti.
Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışılan sistematik bir çaba var. Biz uluslararası hukuk çerçevesinde iki ülke savunma sanayii alanında bir işbirliği yaptık. Ukrayna'ya bu silahları sattık. Ukrayna'da savunma hassasiyeti çerçevesinde, kendi iradesi ile bu silahları kullanıyor. Şu an Ukrayna'nın elinde Rusya'dan aldığı silahlar var. O silahları da kullanıyor. Yeni nesil savaşa dair gördüğümüz etkiler bunlar. Algı yapıyorlar." dedi.
"BAYRAKTAR TB-2 VE MONTRÖ ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON YAPIYORLAR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının içine çekilmeye çalışıldığını, bunun da Bayraktar TB-2 SİHA'lar ve Montrö üzerinden yapılmak istendiğini söyledi. Ağar, "Rusya-Ukrayna savaşında birkaç manipülasyon ile karşı karşıya kaldık. Bunlardan birincisi Montrö, ikincisi ise Bayraktar TB-2 SİHA'lar. Bu konuların manipüle edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bayraktar TB-2'lerin ortaya koyduğu etki bilinçli şekilde köpürtülüyor. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışılan sistematik bir çaba var." dedi.
"UKRAYNA, RUSYA'DAN ALDIĞI SİLAHLARI DA RUSYA'YA KARŞI KULLANIYOR!"
Ağar, Türkiye'nin savaş çıkmadan önce Ukrayna ile uluslararası devletlerin hakkı olan şekilde bir savunma sanayii işbirliğine gittiğini vurguladı, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde iki ülke savunma sanayii alanında bir işbirliği yaptık. Ukrayna'ya bu silahları sattık. Ukrayna'da savunma hassasiyeti çerçevesinde, kendi iradesi ile bu silahları kullanıyor. Nasıl kullanıyor, Rusların silahlarını, nasıl Ruslara karşı kullanıyor ise, öyle kullanıyor. Şu an Ukrayna'nın elinde Rusya'dan aldığı silahlar var. O silahları da kullanıyor. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği onlarca ağır silah var, bunlarla yapılan operasyonlar bu şekilde köpürtülmüyor." ifadelerini kullandı.
"RUSYA'YI TÜRKİYE'YE KARŞI SÜREKLİ TAHRİK EDEN BİR KUMPANYA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Ağar, Rus menşeili silahların da terör örgütü ya da devlet dışı bazı yapıların eline geçebildiğini, bu durumun Türkiye'ye karşı da kullanıldığını belirtti. Ağar, "Olayı bu açılardan okumak doğru olur. Montrö konusunda uygulamada bir gerçeklik çıkmamasına rağmen bazı aktörler ısrarla neden Montrö'yü sahaya sürüyorlar? Montrö üzerinden Rusya ile Türkiye arasından neden bir gerginlik yaratmaya çalışıyorlar? Neden, Bayraktar TB-2 SİHA'lar üzerinden bir gerginlik yaratmaya çalışıyorlar? Rusya son derece savaşa tutuşmuş bir devlet. Acıları, hırsları ve öfkesi var. Bunları sürekli Türkiye'ye karşı tahrik eden bir kumpanya ile karşı karşıyayız. Bu yapılmamalı." dedi.
"BUNU YAPANLAR UKRAYNA'NIN İŞGAL EDİLMESİNE SEBEBİYET VERENLERDİR"
Ağar, "Biz uluslararası hukuktan, hakkaniyetten, milletlerin egemenliğinden yanayız." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelesnkiy'in hataları olsa da seçilmiş bir irade. Seçilmiş iradenin askeri darbe ile indirilmesine karşıyız. Bu başka bir şey. Ukrayna'nın döktüğü kanın, yaşadığı acının uluslararası arenada istismar ve manipüle edilmesi başka bir şey. Bunu yapanlar da Ukrayna'nın işgal edilmesine sebebiyet verenler. Sonuçta Ukrayna'yı birileri işgal etti, izin verenler şimdi yüksek perdeden Türkiye'yi ateşin içine itici, çekici cümleler kuruyorlar.
BAŞKAN ERDOĞAN: NE RUSYA'DAN NE UKRAYNA'DAN VAZGEÇEMEYİZ
Afrika ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını, işgali kabul etmeyeceklerini ifade etmişti
Erdoğan, bir gazetecinin Türkiye'nin Rusya ve Ukraynaarasındaki net tavrının kimden yana olacağına ilişkin sorusuna ise, "Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var" yanıtını vermişti. Erdoğan, arabuluculuk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmişti.
ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE TARAF TUTMAK ZORUNDA DEĞİL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırım eğiliminde olmadıklarını belirterek, "Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok. Türkiye taraf tutmak zorunda değil, ilkesel tutum sergiliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
BAYRAKTAR TB-2 DÜNYANIN ONLARCA ÜLKESİNE SATILIYOR
Türkiye'nin yerli savunma sanayii hamlesinin en önemli ürünlerinden olan SİHA'lar dünyanın farklı ülkelerine satılıyor.
Bayraktar TB-2 SİHA'lar şu ana kadar, Katar, Libya, Ukrayna, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Bunun yanı sıra NATO ülkesi olan Polonya da Bayraktar TB-2 SİHA'ları tercih etti.
Irak, Arnavutluk, Letonya, Fas, Etiyopya ve Macaristan da, Bayraktar TB-2 satın alma konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardı.
Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Kazakistan, Bosna Hersek, Litvanya ve El Salvador, Bayraktar TB-2 ile yakından ilgilenen ülkeler arasında gösteriliyor.