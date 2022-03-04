Emine Erdoğan, Güçlü Kadınlar Ödül Töreni’nde konuştu: Türkiye’yi kadınlar ileriye taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin Güçlü Kadınları Ödül Töreni programına katıldı. Programa, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, "Ülkemizde kadınlar, eğitim, çalışma ve kamusal hayatta, asli kimlikleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Böyle adaletli bir zeminde, kadınlara daha çok alan açmalı ve bu sayede ülkemizi daha ileri taşımalıyız" dedi.

'HİÇ KİMSEYİ ARKADA BIRAKMAMAKTIR'

Emine Erdoğan programda şöyle konuştu: "Kadınların dünya ülke ekonomimize güçlü katkısına şahit olmak büyük bir gururun kaynağı. Dünyaya açılan bu marka ve hizmetlerin üreticisi haline gelen kadınlarımız, bayrağımızı her yerde dalgalandırıyorlar. Ülkemizin en iyi temsilini gerçekleştiriyorlar. Tüm ödül sahiplerine tebrik ediyorum. Bu ödüllerin tüm kadınlara ilham olmasını diliyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne kadınların başarılarını ışık tuttukları için şükranlarımı sunuyorum. Günümüzde kalkınma yalnızca büyümeyle bir tutulmuyor. Bir ülkenin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için siyasi, ekonomik, sosyal değişim politikalarının bir bütün içinde oluşturulması gerekiyor. Yani kalkınma birçok faktörün bir araya gelmesiyle elde edilecek bir sonuçtur. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ana amacı, hiç kimseyi arkada bırakmamaktır.

EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLACAĞIZ

"Kadınların güçlendirilmesi ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor. Bunun yanında gelecek nesillerin niteliğinin artmasını ve faillik kurumunun güçlenmesini de beraberinde getiriyor. Toplumsal strateji değişen ve güçlenen tek bir kadının bile dünya kadınlarının durumunun iyileşmesine kelebek etkisi yaptığını biliyoruz. Türk kadınının elde ettiği her başarı, kendi ülkemizdeki kadınlar için yol açıcı olduğu gibi coğrafyamızdaki kadınları da olumlu etkiliyor. 2023 hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaktır. Bu nedeni gerçekleştirmede kadınların önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir gayret içindeyiz."

ÜRETEN KADIN ÇALIŞAN KADIN DEMEK DEĞİLDİR

"Kız çocuklarının akademik hayata katılımında kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar her adım geleceğimize tutulan bir ışıktır. Hükümetimizin kadınlarla ilgili reform niteliğinde düzenlemeleri var. Hepimiz kadın gücüne yatırım yapmadan, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğu hususunda hemfikir olmalıyız. Üreten kadın deyince aklınıza hep çalışan kadın geliyor. Evinde, tarlasında, kendi atölyesinde sabahtan akşama kadar çocukların, ailesi, yuvası için gayret gösteren nice kadınımız var. Onların bu çabalarını yok saymak mümkün müdür? Özellikle ev kadının emeğini çok kıymetli buluyor ve alkışlıyorum."

ÇAĞDAŞLIK HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN ŞART

"Milli Teknoloji hamlemizin aldığı yol ortada. Gençlerimiz teknolojiye büyük ilgi duyuyor ve başarılarımız onlarda büyük bir özgüvene dönüşüyor. Bu ivmede artan bir hızla kız çocuklarımızı da görmek istiyoruz. Hayat, gerçeğe dönen fikirlerle tasarlanıyor. Kadınların fikir dünyasının, hayata aktarıldığında, hayatın ne kadar güzelleştiğini görüyoruz. Kadınların eğitimden istihdama kadar her alanda desteklenmesini sağlayacak en önemli bir diğer unsur karar alma mekanizmalarında yer almalarıdır. Bu, her ülke için kalkınma ve çağdaşlık hedeflerine ulaşmalarında birincil koşuldur."

ARTIK KADINLAR AYRIMCILIĞA MARUZ KALMIYOR

"Bugün ülkemizde kadınlar, eğitim, çalışma ve kamusal hayatta, asli kimlikleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Bu kadın haklarına dair önemli bir kazanım olduğu kadar, geniş çerçevede insan haklarının teslim edilmesidir. Böyle adaletli bir zeminde, kadınlara daha çok alan açmalı ve bu sayede ülkemizi daha ileri taşımalıyız. Birçok kadının koşullar nedeniyle işi ve ailesi arasında bir seçime zorlandığını biliyoruz. Hükümetimizin bu konuda çok güzel çalışmaları oldu. Cinsiyet adaleti temelinde politikalar üretti. Bu yaklaşımın tüm sektörlerde hâkim olması gerekiyor. Umuyorum tüm sektörlerde çalışma hayatı ile aile hayatı arasındaki hassas dengeyi bozmayan teraziler kurulur."

ANAHTAR KADINLARIN ELİNDE

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "Uluslararası ticaretin milli gelire oranının yüksek olduğu ve küresel ticaretlerden yüksek pay alan ülkelerde, kadınların ekonomiye katkısının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi daha güçlü ve daha üreten yarınlara taşımanın, dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye'yi ilk on ülkedeki ekonominin içerisine sokmanın anahtarı kadınlarımızın elindedir."

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Etkinlikte, konuşmalar sonrası Türkiye'nin ihracat şampiyonlarının ödülleri sahiplerini buldu. İhracat yapan ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, ödüllendirildi. Ödüller; Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından verildi. Daha sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Emine Erdoğan'a İsmail Acar tarafından resmedilen bir tablo hediye etti.