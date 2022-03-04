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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Tarım Bakanlığı’nda görev değişimi

ANKARA
Tarım Bakanlığı’nda görev değişimi
Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'nda, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı madddeleri gereği atanmıştır" denildi. 22. ve 23. dönem AK Parti Adana milletvekilli olan Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.
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Tarım Bakanlığı’nda görev değişimi
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