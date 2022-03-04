Tarım Bakanlığı’nda görev değişimi

Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli
'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'nda, "Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
'nın 104'üncü ve 106'ncı madddeleri gereği atanmıştır" denildi. 22. ve 23. dönem AK Parti
Adana milletvekilli olan Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu
Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.