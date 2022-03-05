Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez"

Türkiye son yıllarda yerli ve milli hava araçları ile kendisini dünyaya ispatlamayı başardı.

Yerli ve milli olarak gerçekleştirilen hava araçları, Mehmetçik'e teröristlerin kökünü kazıma noktasında büyük yararlar sağladı.

Göz dolduran özellikleri ile birçok ülkenin dikkatini çeken ve yurt dışına satışı yapılan yerli ve milli hava araçlarıyla ilgili Selçuk Bayraktar'dan yeni bir paylaşım geldi.