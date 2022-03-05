Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığını ziyaret etti.

SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe'den faaliyetlere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki A 400M tipi nakliye uçağının Ukrayna'da kaldığına yönelik haberler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, "24 Şubat akşamı insani yardım maksadıyla iki A400M uçağımızı gönderdik. Aynı zamanda oradaki vatandaşlarımızın da tahliyesini planlamıştık. Oraya vardıktan sonra hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında iki uçağımız şu anda bekliyor. Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Olası bir ateşkes durumunda uçakların emniyetli şekilde Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Uçaklarımızın olabildiğince emniyetini sağlamaya yönelik yakın temasımız devam ediyor. Ayrıca uçak mürettebatımız da şu anda Büyükelçiliğimizde misafir edilmekte. İlk fırsatta uçaklarımızı tahliye edeceğiz. Bu sırada eğer imkan olursa oradaki vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesi mümkün olacak" dedi.