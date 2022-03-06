Hayalleri yarım kaldı

BURDUR
'DA Yahya Kılıç (21) idaresindeki otomobil, Isparta
-Burdur-Antalya
Karayolu Antalya kavşağı yakınında istinat duvarına çarptı. Sürücü Yahya Kılıç (21), Recep Aslan
(21), Edanur Ocaklı
(21) ve Kerime Ece Karataş
(21) hayatını kaybetti. Dört arkadaşın Isparta'ya gezmek için gittiği, dönüş yolunda da kaza yaptığı belirtildi. Gençler, dün birlikte vaktit geçirdikleri anların fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Edanur Ocaklı'nın son paylaşımında ise "Bugün Ece'lere kalmaya gidiyorum. 3 ay sonra ilk defa görüşeceğiz ama sıfır heves. Hayırdır, bir şeyim mi var acaba, hasta mıyım, ne oluyor ki" ifadeleri yer aldı.