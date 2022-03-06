Haberler Gündem Haberleri Hayalleri yarım kaldı
Giriş Tarihi: 6.3.2022

Hayalleri yarım kaldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Hayalleri yarım kaldı
BURDUR'DA Yahya Kılıç (21) idaresindeki otomobil, Isparta-Burdur-Antalya Karayolu Antalya kavşağı yakınında istinat duvarına çarptı. Sürücü Yahya Kılıç (21), Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş (21) hayatını kaybetti. Dört arkadaşın Isparta'ya gezmek için gittiği, dönüş yolunda da kaza yaptığı belirtildi. Gençler, dün birlikte vaktit geçirdikleri anların fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Edanur Ocaklı'nın son paylaşımında ise "Bugün Ece'lere kalmaya gidiyorum. 3 ay sonra ilk defa görüşeceğiz ama sıfır heves. Hayırdır, bir şeyim mi var acaba, hasta mıyım, ne oluyor ki" ifadeleri yer aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayalleri yarım kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA