Rusya’dan Ukrayna’nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak

Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı, sert çatışmalarla sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler olumlu bir sonuç vermezken,Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı, sert çatışmalarla sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler olumlu bir sonuç vermezken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.