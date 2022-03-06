Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse

"POLONYA İLE SAVAŞ UÇAĞI KONUSUNDA AKTİF ÇALIŞIYORUZ"

Öte yandan Blinken, ABD ile Polonya arasında Ukrayna ordusuna savaş uçağı temini noktasında nasıl bir iş birliği olduğuna yönelik soruya cevap verirken, Washington ile Varşova arasında bu konuda çok yakın bir görüşme trafiği olduğunu söyledi.

Blinken, "Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalılara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz." diyerek sürecin hızlı ilerlediğine işaret etti.