Bir savaş muhabirinin en zor anı





Irpin'in birkaç güne düşeceğini kestirmek artık zor değildi. Dün de bazı gazeteci arkadaşlarla bölgeye gittik. Bombardıman sesleri eksilmiyordu. Yolda bizi gören Yunanistanlı gazeteciler, bölgenin çok tehlikeli olduğunu geri döndüklerini söylediler.