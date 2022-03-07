Emine Erdoğan 2 bin kadını Külliye’de ağırlayacak





AKADEMİSYENLER KADIN SORUNLARINI MASAYA YATIRACAK

Programda Nilgün Balkaç moderatörlüğünde 'Kadının gücü Türkiye'nin gücü' paneli düzenlenecek. Panelde kadın alanında uzman akademisyenler Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Prof. Dr. Ali Murat Vural, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş Prof. Dr. Rabia Bilici ve Av. Emine Erdem tarafından 10 dakikalık konuşmalar halinde gerçekleştirilecek. Panelde kadın ve aile, kadın ve medya, kadın ve şiddet, bağımlılık ile kadın ve ekonomi konuları ele alınacak.