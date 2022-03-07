Kocası tarafından başından vurulan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 4 çocuk annesi Remziye Yücel (46), sabah işe gitmek için evden çıktı. Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1975 Sokak'ta yürüyen Remziye Yücel, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Zeynal Yücel ile karşılaştı. Aracından inen Zeynal Yücel pompalı tüfekle 4 çocuğunun annesi olan Remziye Yücel'e ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından yaralanan ve kanlar içinde yere düşen kadını görenler durumu emniyete ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Remziye Yücel, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Remziye Yücel hastanede tedavi altına alınırken Zeynal Yücel ise bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. 4 çocuk annesi Remziye Yücel, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Remziye Yücel'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.

Zeynal Yücel'in emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.