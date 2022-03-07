Rus ordusu sivillerin tahliye yoluna bomba yağdırdı! İnsanlık burada öldü





Zor durumdaki çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev'e geçmeye çabalıyordu. Ancak rus bombardımanı sırasında etrafa saçılan şarapnel parçaları sivilleri kaçış yolunda yakaladı. Yollarda ölenlerin yayında duran bavul, hatta evcil hayvan sepetlerinin görüntüleri yürekleri dağladı.