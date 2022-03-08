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Giriş Tarihi: 8.3.2022

TFMD’den SABAH’a 3 ödül

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TFMD’den SABAH’a 3 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları 2022 Ödülleri” yarışmasında SABAH Gazetesi 3 ödüle hak kazandı

SABAH Gazetesi Muhabiri Uğur Yıldırım, yarışma kapsamında Mustafa Pekcan Özel Ödülü'nü "Yunan sahil güvenliğinin denize ittiği mülteciler fotoğrafı" ile aldı. 30 Ekim'de Avrupa'ya gitme hayali ile yola çıkan Afrikalı 25 kişi Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilmiş, mültecileri donmak üzereyken bulan Türk Sahil Güvenlik ekipleri termal battaniyeler dağıtmıştı.



Uğur Yıldırım'ın bir diğer fotoğrafı olan İdlib'de çadır kamplarda sohbet eden iki kadın portresiyle de "TFMD Özel Ödülü"nün sahibi oldu. Türkiye, sınıra yakın noktalardaki çadır kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren İdlibliler'in barınma sorununa çözüm bulabilmek için bölgede 50 binden fazla briket ev inşaa etti. Ödül alan fotoğrafta, Türk Kızılayı tarafından Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde inşaa edilen briket evde iki genç kadın sohbet ediyor.



SABAH Gazetesi Foto Muhabiri Murat Şengül de, Türkiye'deki orman yangınlarında çektiği karesiyle "AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı" kategorisinde ikinci oldu. Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan can verdi.

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TFMD’den SABAH’a 3 ödül
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