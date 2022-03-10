Berat Albayrak ile ilgili çok çarpıcı yazı: ’Yapamazsınız’ denilenleri yaptı! Türkiye’yi lobilerin operasyonlarından kurtardı

"ANLAŞILDI Kİ TÜM İŞLERİ ORGANİZE EDEN BAKAN BERAT ALBAYRAK'MIŞ"

İşte Aydınlık Gazetesi Köşe Yazarı Gaffar Yakınca'nın, 'Bir Berat Albayrak yazısı' başlığı ile kaleme aldığı o çarpıcı yazı:

Beş altı yıl kadar önce İstanbul'daki bir kahvede tesadüfen şahit olduğum bir konuşmayı detayları ile hatırlıyorum. Üst düzey bürokrat olduğunu anladığım gençten bir adam, Enerji Bakanlığı'nın Norveç'ten aldığı bir doğal gaz arama gemisinden söz ediyordu. Söylediğine göre başında bizzat "Bakan Bey'in" olduğu bir ekip, uzunca bir süre bu iş için uğraşmış, "parayla bile alamazsınız" denilen gemi, piyasa değerinin hayli altında bir bedelle Türkiye Cumhuriyeti'nin malı olmuştu. Anlatılan öykü devlette rastlanacak türden bir şey değildi. Zaten sonradan öğrendim ki bu işi yapan ekip de özel olarak seçilip Batı'da çalıştıkları şirketlerden devlete transfer edilmiş. Yani bir tür "tersine beyin göçü" operasyonu ile kurulmuş.

Doğrusunu isterseniz o zaman pek önemsememiştim. Sıra dışı bir öykü olduğu kesindi ama, "büyük ihtimalle devletin içinde iyi niyetle yapılmış pek çok başarısız kahramanlık girişiminden biri olacak" deyip geçmiştim.

Ne mutlu bana ki yanıldım. O akşam sözü geçen ekip Türkiye tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı. Denizlerimizde kaderimizi değiştirecek miktarda enerji bulmakla kalmadı, silahlı kuvvetlerimizle beraber sahada fiilen Mavi Vatan'ın sınırlarını da çizdi. Ve anlaşıldı ki tüm bu işleri organize eden "Bakan Bey" Berat Albayrak imiş.