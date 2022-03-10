Bu katliama kim göz yumdu

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay
'ın, İzmir
'in Karaburun
ilçesi Mordoğan mahallesinde mülkiyeti Sinoplu hemşerisi Sabriye D
.'ye ait zeytinlik arazisine kaçak olarak villa yaptırdığına ilişkin iddialarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Tapu kayıtlarında zeytinlik olarak işli olan 10 bin 164 metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen ve ortasında havuz bulunan 4 villadan birinin aynı zamanda CHP İstanbul
milletvekili olan Altay'a ait olduğu öne sürülmüştü. SABAH, kaçak villaların yapımı için Tarım İl Müdürlüğü
'nden 'zeytin işleme tesisi' kılıfıyla izin alındığını ortaya çıkarmıştı. Havuzlu lüks villaların yapıldığı alanın Özel Çevre Koruma Alanı
olduğu ortaya çıktı. CHP'li Altay'ın olduğu iddia edilen villanın da bulunduğu bölgenin, nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik bitki türleri yetiştiği için 14 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edildiği belirlendi. Arazi ile ilgili durumu SABAH'ın gündeme getirmesiyle Tarım İl Müdürlüğü'nün ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
da harekete geçti. İzmir İl Müdürlüğü
, Özel Çevre Koruma Alanı kapsamında olduğu için arazideki yapılaşmayı mercek altına aldı. İnceleme sonrası kaçak yapılaşmanın kaldırılması yönünde adım atılması bekleniyor.
'BELEDİYE NASIL GÖRMEDI?'
Bölge halkının karşı çıkmasına rağmen villaların yapımına kimin göz yumduğu da merak konusu oldu. AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Karaburun Belediyesi'nin bunları denetlemesi, bu tür uygunsuz yapılaşmalara izin vermemesi gerekir. Karaburun Belediyesi tarım arazisi ve üstelik Özel Çevre Koruma Alanı'na yürürlükteki imar planına aykırı şekilde koskoca villalar yapılırken nasıl görmemiş, nasıl müdahale etmemiş hayret doğrusu" dedi. HABER MERKEZI
O ARAZİNİN SAHİBİ ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE
ANKARA'DA göz doktorluğu yaptığı öğrenilen arazi sahibi Sabriye D.'nin 2017'de CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile adalet yürüyüşünde beraber yürürken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Sabriye D.'nin Engin Altay'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımların altına yorumlar yaptığı gözlendi.
BELEDİYE BAŞKANI İLE BİR ARADA
ALTAY'IN, zeytinlik arazisine kaçak villalar yapılırken hiçbir denetimde bulunmayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan
ile birlikte bir zeytin ağacının altındaki masada otururken çekilmiş fotoğrafı olduğu görüldü.
PROJE MÜHENDİSİYLE AYNI MASADA
KAÇAK villası olduğu iddiasını yalanlayan CHP'li Altay'ın, zeytinlik alana inşa edilen kaçak villaların projesini çizen ve inşaatı yapan yüksek inşaat mühendisi Can Barış Kızıltaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.