Bu kadarı da pes dedirtti! CHP’li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu





SABAH'ın yaptığı araştırma, tarım arazisine yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak inşa edilen süper lüks villa ile ilgili bir gerçeği daha gözler önüne serdi. Tapuda "zeytinlik" olarak görünen 10 bin 164 metrekarelik araziye inşa edilen kaçak villa için Tarım İl Müdürlüğü'nden 'Zeytin işleme tesisi inşa edeceğiz' denilerek izin alındığı ortaya çıktı.