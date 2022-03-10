Son dakika haberleri: Bugün Rusya Ukrayna savaşına ilişkin gözlerin Türkiye'ye çevrilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde dünyanın gündemindeki kritik başlıklarda kilit rol oynamasını bir kez daha gündeme getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın birçok lideriyle yakın temas ve iyi ilişkiler kurması sorunların çözümünde de kendisine ve Türkiye'nin arabuluculuğuna ihtiyacı masaya getiriyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 3 ayda gerçekleştirdiği üst düzey görüşmeler yoğun diplomasi trafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ERDOĞAN- BİDEN GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Başkan Erdoğan'ın bugünkü önemli temaslarından yakın zamanda Rusya'ya yaptırım kararlarını imzalayan ABD Başkanı Joe Biden oldu. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken yapılan bu görüşme savaşan iki ülke ile birlikte Türkiye ve dünya kamuoyunca da dikkatle takip ediliyor.

Son dakika: Gözler bu görüşmeye çevrildi! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi tamamlandı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü.Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 45 dakikalık görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Öte yandan, Başkan Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti. Başkan Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TÜM HAKSIZ YAPTIRIMLAR...



Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.