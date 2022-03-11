Engin Altay’ın kaçak villa skandalıyla ilgili flaş! İşte katliamın sorumlusu

Oysaki tarım arazilerinde ve zeytinliklerde yapılaşma koşulları yürürlükteki plan notları ile belirlenmiş durumda. Mevcut plan süs ya da yüzme havuzu yapamazsın diyor. Tarım arazilerinde Tarımsal amaçlı tesis yapmak kaydı ile en fazla 150 metrekare yapılaşmaya izin veriliyor. Çatı katı yasak. Tek kat şartı var. Fakat bunların hepsi kağıt üzerinde kalmış. Hiçbirisine uyulmamış." Diye konuştu. Avcı, Karaburun'daki kaçak yapılaşmanın ve buna göz yumanların sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek; "Her fırsatta iktidarı eleştirenler bunlara ne diyecek çok merak ediyoruz." diye konuştu.

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu