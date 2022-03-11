Evlat nöbetindeki annelerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor! "HDP'li dostlarını görmek ve gönüllerini almak için geldi"

HDP önünde oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka, "Bizim yerimiz çocuklarımızı çalan HDP'nin önüdür. Biz onu burada akşama kadar bekledik. Kılıçdaroğlu gençlerin amcasıyım diyor, dağa kaçırılan bizim çocuklarımız genç değil mi? Bu gençlerin günahı ne? Bizim için değil HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Diyarbakır'da görüştüğü dostları bırakmadığı için anneleri ziyarete gelmedi" dedi.
"BİR ANNE KADAR YÜREĞİ YOK"
Anne Fadime Aksu ise, "Kılıçdaroğlu doğru konuşmuyor. Kılıçdaroğlu burada gözyaşı döken annelere kumpas kurup yüreğimizi yaktı. Ona bizim ihtiyacımız yok. Buraya gelip bizi dinlemesini isterdik. Yalan söyleyip aileleri ziyaret ettim demesin. Bir anne kadar yüreği yok" dedi. Türkan Mutlu da, "Seçim yaklaştığı için geldi. Kılıçdaroğlu, kız çocuklarına sahip çıkacağım diyor, bizim kızlarımıza neden sahip çıkmıyor. Millet onların gerçek yüzünü tekrar gördü" ifadelerini kullandı.
"HDP'YE YAKIN STK'LARLA GÖRÜŞTÜ"
Hakkâri'den gelerek eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, "CHP ve Kılıçdaroğlu HDP'nin yandaşıdır, HDP'nin talimatları ile hareket ediyor. HDP'nin ağzı ile konuşuyor. Burada da HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşları ve kişilerle görüştü. Anneleri yalanlarına ortak etti, bize kumpas kurdu" dedi.
"AİLELERİN AHINI ALARAK GİTTİ"
Oğlu için yaklaşık 3 yıldır evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu ailelerin ahını alarak gitti. Hakkımızı helal etmiyoruz. HDP'li dostlarını görmek için geldi. Sayın cumhurbaşkanımız çadıra gelip bizi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve heyeti ise çadıra gelmeden ailelere kumpas kurup görüştüm dedi. Bizimle helalleşmek yerine HDP'li ve terör örgütüne destek veren STK'lardan helallik istedi" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlü Diyarbakır ziyareti! 920 gün sonra gidecek: Dikkat çeken 'Demirtaş' detayı... Ailelerden Kılıçdaroğlu'na mesaj: HDP ve PKK'dan çocukları istesin, gelecekse HDP'den kopup gelsin