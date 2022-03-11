Evlat nöbetindeki annelerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor! "HDP'li dostlarını görmek ve gönüllerini almak için geldi"

HDP önünde oturma eylemi yapan anne İmmihan Nilifırka, "Bizim yerimiz çocuklarımızı çalan HDP'nin önüdür. Biz onu burada akşama kadar bekledik. Kılıçdaroğlu gençlerin amcasıyım diyor, dağa kaçırılan bizim çocuklarımız genç değil mi? Bu gençlerin günahı ne? Bizim için değil HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Diyarbakır'da görüştüğü dostları bırakmadığı için anneleri ziyarete gelmedi" dedi.