Ailelerden Kılıçdaroğlu’na mesaj: HDP ve PKK’dan çocukları istesin, gelecekse HDP’den kopup gelsin

6 yıl Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için aylardır evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, "Biz günlerdir burada evlat nöbeti tutuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize hiç destek vermedi. HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle ailelerden uzak durdu.
Şimdi Diyarbakır'a geleceğini öğrendik. Bu saatten sonra annelere destek verecekse, bizi ziyaret etsin. Gelip burada cesurca çocukları HDP ve PKK'dan istesin. O zaman biz onun ziyaretinin samimi olacağına inanırız. Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun burada ailelerle birlikte evlatlarımızı isteyeceğine inanmıyorum" dedi.
"HDP'DEN KOPSUN GELSİN BİRLİKTE ÇAĞRI YAPALIM"
Terör örgütü tarafından Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırıncıda çalışırken kandırılıp dağa kaçırılan Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ ise, "Biz tüm siyasi partileri evlat nöbeti tuttuğumuz çadıra davet ettik. Birçok siyasi parti bize destek amacıyla geldi, ancak nedense CHP ve İYİ Parti hep annelerden uzaktan durdu. Evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmekten korktular. Ben bir anneyim oğlumu istiyorum, oğlumu istemekten başka bir amacım da bulunmuyor. Diyarbakır'a geleceğini öğrendiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'den kopsun gelsin yanımıza. HDP ile harekât ettiği sürece biz onun samimiyetine güvenmiyoruz. HDP'den kopup gelsin, annelerle birlikte burada PKK'ya evlatlarımızı bırakmaları için çağrı yapalım" ifadelerini kullandı.
"BİZ HER SİYASİ PARTİYİ DAVET ETTİK"
Oğlu Ömer için 5 yıldır mücadele veren baba Salih Gökçe de, "Biz çadırda kimseyi öldürmüyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ancak CHP, HDP ile ittifak yaptığı için o'nun ağzıyla konuştuğundan dolayı evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edemiyor. Ailelere destek veremiyor. Biz her zaman her siyasi partiyi çadıra davet ederek, gelip bizi dinlemelerini istedik. Kılıçdaroğlu, buna cesaret edip gelemedi. Diyarbakır'a yapacağı ziyarette geleceğini sanmıyorum. Eğer gelmeyi düşünüyorsa, HDP'den ayrılıp gelsin" diye konuştu.Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki ahlaksız el hareketi ile ilgili açıklama! Özür dilemesi beklenirken inkar yoluna gitti Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na el hareketi tepkisi: 'Edepsizlik örneği!'