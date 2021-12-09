Ailelerden Kılıçdaroğlu’na mesaj: HDP ve PKK’dan çocukları istesin, gelecekse HDP’den kopup gelsin

"HDP'DEN KOPSUN GELSİN BİRLİKTE ÇAĞRI YAPALIM"

Terör örgütü tarafından Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırıncıda çalışırken kandırılıp dağa kaçırılan Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ ise, "Biz tüm siyasi partileri evlat nöbeti tuttuğumuz çadıra davet ettik. Birçok siyasi parti bize destek amacıyla geldi, ancak nedense CHP ve İYİ Parti hep annelerden uzaktan durdu. Evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etmekten korktular. Ben bir anneyim oğlumu istiyorum, oğlumu istemekten başka bir amacım da bulunmuyor. Diyarbakır'a geleceğini öğrendiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'den kopsun gelsin yanımıza. HDP ile harekât ettiği sürece biz onun samimiyetine güvenmiyoruz. HDP'den kopup gelsin, annelerle birlikte burada PKK'ya evlatlarımızı bırakmaları için çağrı yapalım" ifadelerini kullandı.