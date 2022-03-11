İBB, tarihi çınar ağaçlarını katletti! Çırağan artık çınarsız

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan çınar ağaçlarından 112 tanesi İBB tarafından kesildi, bazı ağaçların köklerine ise beton döküldüğü görüldü. Caddede sık sık bisikletle gezdiğini ifade eden Murat Kuş, ağaçların kesildiğini görünce çok üzüldüğünü belirterek, "Tabii ki ağaçlarımızın kesilmesi doğayla ilgili her türlü kötü haber, üzücü şeyler. Ben şahsen çok üzülüyorum bunlar bizim geleceğimiz. Ağaç doğa bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.