Kılıçdaroğlu’ndan kendisi ile çelişen sözler! ’Yargı bağımsızlığı’ dedi yargıyı pas geçti: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yı serbest bırakacağız

KILIÇDAROĞLU: SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE OSMAN KAVALA'YI SERBEST BIRAKACAĞIZ

Gezi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi suçlamasından yargılanan Osman Kavala ile terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakıp bırakmayacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu net bir ifade kullandı. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim" dedi.