Mansur Yavaş namus ve şeref sözü vermişti... Gözde ismi için 2 yıl hapis isteniyor!

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'deki (ASKİ) yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Başsavcılık, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 33 sanık hakkında dava açtı. Özlem Çerçioğlu'nun, 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ile 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıl hapsi istendi. Savcılık, Aydın'daki vurgunun yapıldığı tarihte Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Vekili olan Erdoğan Öztürk'ün de "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapse çarptırılması gerektiğini ifade edildi.

İddianamede, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 15245 yevmiye numaralı cep takvimi bastırılması ve 15248 yevmiye numaralı belediye hizmetlerinin tanıtılması için kart bastırılması işlerinin her ikisinin de talep ve onay belgelerinin 10 Kasım 2014'te düzenlendiği ve işlerin niteliklerinin aynı olduğu ve her iki işin de Tuna Matbaacılık Şirketi tarafından doğrudan temin usulüyle verildiğine dikkat çekildi..

İddianamede; söz konusu işlerin toplam miktarının 40 bin ve 12 bin TL olmak üzere 52 bin TL olduğu ve eşik değerinin 2015 yılı için belirlenen 47 bin 373 TL miktarının üzerinde kaldığı, açık ihaleye çıkılması gerekirken işin parçalara bölünerek doğrudan temin yoluna gidildiği ifade edildi. Mansur Yavaş, ABB'nin geçen yıl ocak ayındaki toplantısında, "Benim dönemimdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus, şeref sözü sizlerle beraber o davaya ben de müdahil olacağım" iddiasında bulunmuştu.

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