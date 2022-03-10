Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!

"BU YAPILAN SUÇ BASTIRMAKTIR..."

"Caddelere büyük puntolarla yazılar yazdırarak halkı infiale sevk edip, duygularını istismar etmekten çekinmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı suç bastırmaktan başka bir şey değildir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar artık mızrak çuvala sığmıyor. Ankaralı hemşehrilerimiz CHP ile Ankara'ya hizmet gelmeyeceğini görmüş oldular."

MANSUR YAVAŞ, "ASBESTLİ BORU KANSEROJEN DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş; Beypazarı Belediye Başkanı dönemde, 20 Mayıs 2009 tarihinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"'Beypazarı'nda asbestli, kanserojen su boruları var' diyorlar. Bir belediye başkanının bunu bilmemesi imkansız.. Asbestli boru kanserojen değildir, asbestin tozu ve onu solumak kanserojendir. Kendisini kınıyorum. İnsanları paniğe itiyor, asbestli borular zararlı değil, her yerde kullanılıyor, Ankara'da bile"

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