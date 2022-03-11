Unkapanı Köprüsü’nün açılan kısmı birleştirilip trafiğe açıldı

İstanbul'da Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü, öğle saatlerine doğru bağlantı olan bölümünden ikiye ayrılmıştı. Bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik boşluk oluşan Unkapanı köprüsü, olası bir tehlikeye meydan vermemek için hemen trafiğe kapatıldı.







Köprü giriş çıkışlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, İBB yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB ekipleri, karadan ve denizden köprüdeki ayrılmayı birleştirmek için alt dubalarını denizden açarak dubaların eski haline gelmesi için çalışma yaptılar. Saatler süren çalışmaların ardından köprünün bağlantı noktasındaki 20 santimetrelik açıklık dengelenerek tekrar eski haline getirildi.

Unkapanı köprüsünün ayrık olan bölümü birleştirildikten sonra trafiğe açıldı.